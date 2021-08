Amistosos marcam retomada do esporte em Guaratuba

Fotos: Prefeitura de Guaratuba

A Prefeitura Municipal de Guaratuba promoveu neste final de semana amistosos de handebol e vôlei. A rodada do futebol municipal de campo que seria realizada no sábado (14) foi cancelada devido ao mau tempo.

A abertura dos amistosos aconteceu na manhã de domingo (15), com as equipes de handebol masculino de Guaratuba e Paranaguá. Na sequência foi a vez das equipes de handebol feminino de Guaratuba e Paranaguá entrarem em quadra.

No período da tarde aconteceu um quadrangular amistoso de voleibol com equipes de Guaratuba, Pontal do Paraná, Matinhos e Joinville.

Os amistosos permitem que os atletas adquiram ritmo de jogo para as próximas competições, com prioridade os jogos oficiais do Estado do Paraná.