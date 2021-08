Imperial finaliza contratação de João “horvy” Horvath

Imperial anunciou que completou a assinatura de João “horvy” Horvath, ex-Immortals e INTZ. O jovem de 22 anos se junta a uma equipe que está em processo de reconstrução após um final turbulento da temporada.

A equipe teve que passar sem Caio “zqkS” Fonseca nas qualificatórias do ‘cs_summit 8’, depois que lhe foi negada a entrada no México; o fato levou à convocação do bicampeão, Fernando “fer” Alvarenga, na última etapa da temporada.

João ‘horvy’ desfrutou de algum tempo em boa fase entre 2017 e 2019. O jogador competiu na Europa com a equipa portuguesa ‘k1ck’ e participou em competições norte-americanas como membro do Immortals e INTZ. Depois de deixar o Grim Reaper no final de 2019, voltou para a Europa e jogou por times como Bacon, Real Betis e Rheinneca, mas com pouco sucesso.

“Trabalhei muito durante estes dois anos para ter a oportunidade de jogar novamente por uma equipe brasileira”, disse ‘horvy’ em entrevista. “Eu realmente percebi como faz falta a atmosfera e energia que as equipes brasileiras têm”.

A Imperial acrescentou que em breve anunciará mais um novo quinto jogador para substituir Arthur “f4stzin” Schmitt, cujo futuro ainda está em aberto. A organização brasileira também está em busca de um novo treinador para a equipe após Luís “pacificador” Tadeu anunciar sua partida para a Complexity.

