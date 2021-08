Polícia Civil prende condenada por sequestro e suspeito de fraudar carga

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu uma mulher, de 27 anos, que estava foragida por roubo e extorsão mediante sequestro, em Matinhos, na segunda-feira (16). Os crimes foram praticados em 2014, em Curitiba.

No momento da abordagem, a mulher tentou fugir pela janela do quarto, na residência em que estava, mas foi capturada pelos policiais civis.

Na tentativa de fugir da polícia, ela usava um nome falso para não ser reconhecida e capturada. A mulher foi condenada a 28 anos de prisão pelos crimes.

Soja adulterada

Foto: PCPR

Na sexta-feira (6), a Polícia Civil prendeu em flagrante um homem, de 31 anos, suspeito de adulterar carga de soja com a adição de areia. A abordagem foi realizada no Porto de Paranaguá.

Após investigações – “de alta complexidade”, segundo a PCPR – constatou que um caminhão com farelo de soja misturado com areia estava tentando descarregar no Porto de Paranaguá. O caminhão foi localizado ainda estacionado, aguardando a fila para o descarregamento.

O homem foi autuado pelos crimes de estelionato e adulteração de substância alimentícia e encaminhado a Delegacia de Paranaguá. O veículo foi apreendido e a carga adulterada será destruída.