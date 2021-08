Mutirões avaliam demanda em saúde mental na área rural de Guaratuba

Foto: Prefeitura de Guaratuba

Para diminuir as dificuldades das comunidades da área rural em acessar os serviços de saúde mental devido a grande extensão territorial do município, a Prefeitura de Guaratuba implantou um serviço especializado para o atendimento das demandas em saúde mental iniciando com mutirões nas localidades.

Nos últimos dois sábados de agosto, a equipe do Centro de Atenção Psicossocial (Caps I Recomeço) realizou mutirões para acolhimento e avaliação das demandas nas comunidades do Descoberto e Cubatão. Os próximos mutirões ocorrerão no Cubatão, na Limeira, no Morro Grande e Pedra Branca do Araraquara (datas abaixo).

Após o levantamento das demandas, já no mês de setembro serão iniciados os atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde da área rural com médica psiquiatra, psicóloga, assistente social, terapia ocupacional e enfermagem.

O objetivo dessa ação é levar atendimento de saúde mental com equipe multidisciplinar aos moradores da área rural que por ficarem mais afastados do centro, por vezes com dificuldade de acesso, não procuram atendimento mesmo necessitando.

Próximos mutirões de Saúde Mental:

21/08 – Cubatão (manhã) Limeira (tarde)

28/08 – Morro Grande (manhã) Pedra Branca do Araraquara (tarde)

Fonte: Prefeitura de Guaratuba