Baleia é avistada na entrada da baía de Guaratuba

Uma baleia foi avistada na barra da baía de Guaratuba, nesta quarta-feira (18). Filmagens curtas feitas por um celular a partir de um barco de pesca mostram duas cenas do animal vindo à tona por poucos segundos.

Em uma delas, a baleia ejeta o ar quente, formando vapores, que as pessoas confundem com espirros d’água. O vídeo foi publicado no Facebook por Vanderley Dias Gonçalves Junior.

Não há ainda informações oficiais sobre a espécie do animal. Desde o início deste inverno, no Paraná e em Santa Catarina, houve o número recorde de 27 encalhes de baleia-jubarte, espécie que nesta época migra da Antártica até o litoral sul da baía e que costumava passar longe da costa da região sul.