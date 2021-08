Mais um caminhoneiro é assaltado na BR-277

Foto: TVCI

Na noite de quarta-feira (18), um caminhoneiro foi rendido e amarrado, na BR-277, na altura do município de Morretes.

Conforme informações apuradas pela reportagem da TVCI, um grupo de caminhoneiros seguia na rodovia sentido Paranaguá quando um dos veículos apresentou falha mecânica e estacionou no acostamento da via.

Neste momento, um dos trabalhadores parou para prestar auxílio ao companheiro e foi surpreendido por dois criminosos armados que o renderam e amarraram dentro da cabine do bitrem.

A Polícia Militar foi chamada pelo caminhoneiro do veículo que teve falha mecânica e conseguira fugir. Os policiais localizaram o motorista amarrado dentro da cabine, no KM 22 da rodovia, no sentido Curitiba.

Já a carreta, foi encontrada às margens da PR-407, próximo ao viaduto. Segundo a vítima, os criminosos o mantiveram em refém por cerca de uma hora.

Conforme a TVCI informa, é o segundo caso de roubo à veículo com este tipo de carga registrado em menos de 24 horas. Confira no site da emissora: Caminhoneiro é vítima de roubo e sequestro em Paranaguá; motorista teve mãos e pés amarrados

Fonte: TVCI