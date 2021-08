Amiguinhos do Turismo têm encontro com o folclore

Fotos: Prefeitura de Guaratuba

Os Amiguinhos do Turismo de Guaratuba tiveram um encontro com o folclore brasileiro e regional, nesta quarta-feira (18), na Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo.

O diretor da secretaria, João Pedro Silva, contou histórias, falou sobre folclore e chamou a professora Juraci da Silva, diretora da Escola Municipal Olga Silveira, e sua mãe, Luiza da Silva, de 86 anos, que falaram sobre o Boi de Mamão, folclore trazido para Guaratuba pela família delas.

O Boi de Mamão é um folclore típico do litoral de Santa Catarina e que chegou ao interior daquele estado e ao litoral do Paraná. Foi trazido a Guaratuba na década de 1950 e teve uma grande divulgação até o início dos anos 2000. Fazem parte dessa tradição o boi, o cavalo marinho, a onça, o barão e o pau de fita.

Amiguinhos do Turismo é um projeto da Prefeitura de Guaratuba, em parceria entre a Secretaria da Cultura e do Turismo e Secretaria da Educação.

Os personagens do Sítio do Picapau Amarelo, do grande divulgador do folclore brasileiro Monteiro Lobato, a vovó Benta, o Visconde de Sabugosa, Narizinho e Emília também participaram do encontro.

A secretária da Cultura e Turismo, Rocio Bevervanso, interpretou dona Benta, a professora Giovana Cristina Teixeira interpretou Emília e a funcionária da Administração Rafaele Soveral, interpretou o Visconde.











Com informações da Prefeitura de Guaratuba