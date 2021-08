Começa no sábado o 1º Festival de Inverno em formato remoto

O Festival de Inverno da Universidade Federal do Paraná chega a sua 31ª edição proporcionando um espaço de aprendizagem, práticas, reflexões e produção artístico-cultural.

Este ano, frente ao cenário pandêmico, o 31º Festival de Inverno da UFPR será realizado virtualmente, entre os dias 21 e 25 de agosto, com transmissão pelo YouTube.

Com o tema “Do tradicional ao digital”, o evento oferece atividades formativas, espetáculos e exposições ao alcance de todos, de forma remota e gratuita, aliando cultura e tecnologia em um só lugar. A coordenadora de cultura da UFPR, Lucia Alencastro, explica que a temática central do evento “aborda a dimensão do digital em interação com o tradicional, buscando trazer contribuições no campo das humanidades digitais, especialmente no campo da arte e da educação”.

Orquestra Filarmônica da UFPR e o Grupo de MPB, apresentaremos dois números do musical “O Grande Circo Místico”

Nesta edição, o patrimônio natural e histórico-cultural de Antonina – cidade do litoral paranaense que abriga o Festival desde a primeira edição – serão ressaltados, como “forma de incentivo ao turismo responsável, com base na valorização da cultura local”, diz a coordenadora Lucia.

Para Vinícius Costa, gestor cultural e coordenador de atividades paralelas do 31º Festival de Inverno, “há um histórico muito bonito de parceria da UFPR com a cidade de Antonina, via prefeitura municipal, que dá todo suporte à equipe da Coordenadoria de Cultura, preparando os locais para as gravações, na logística, infraestrutura e comunicação do evento. É a soma dessa força de trabalho, entusiasmo e dedicação que permitem realizar um Festival de Inverno tão diverso, dividido em três eixos: formação, espetáculos e atividades paralelas”.

Oficina Territórios Educativos abordará conceitos e práticas no campo da Educação Patrimonial

Durante os cinco dias de evento, o público terá acesso a exposições virtuais, webinários e apresentações de música, teatro e dança. As atividades da programação principal acontecerão no canal do YouTube do Festival de Inverno da UFPR e as atividades paralelas serão apresentadas em diferentes plataformas. A cerimônia de abertura será no dia 21 de agosto, às 16 horas. Na sequência, haverá apresentação musical de Dona Rosa, Nanan e Associação das Escolas de Samba e Blocos Folclóricos e Carnavalescos de Antonina.

Na programação paralela, estão atividades como webinários, exposição virtual Paisagem Caiçara, lançamento do livro “Festival de Inverno – 30 anos sobre nós”, exibição do documentário “A alma do gesto” e roda de Matte on-line. É preciso fazer inscrição prévia gratuita para algumas atividades.

A programação do 31º Festival de Inverno da UFPR segue até a noite. As apresentações artísticas, pelo canal do Festival no Youtube, oferecem teatro e música em diferentes estilos, com transmissões às 19h ou 20h. O show de encerramento será com Raíssa Fayet e Banda, no dia 25 de agosto, às 20h.

Show de Raíssa Fayet e Banda vai encerrar o festival

31º Festival de Inverno da UFPR – do tradicional ao digital

Data: 21 a 25 de agosto

Programação: www.proec.ufpr.br/festival2021

Transmissão: Canal do Festival de Inverno da UFPR no YouTube – https://www.youtube.com/FestivaldeInvernodaUFPR

Fonte: UFPR