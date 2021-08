Itaipu e lindeiros alinham Mais Verão 21/22

Atividades esportivas do Mais Verão sempre atraíram grande público (foto: Adenésio Zanella)

A Itaipu Binacional, o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu e representantes das secretarias municipais de esportes se reuniram de forma on-line, nessa quarta-feira (18), para alinhar o retorno do Programa Mais Verão.

A edição de 2021, que teria acontecido no começo deste ano e acabou cancelada devido à pandemia do coronavírus, foi reagendada para o dia 27 de novembro de 2021 e se estenderá até 27 de fevereiro de 2022, com a possibilidade de 11 etapas.

“Teremos, no máximo, dois municípios por final de semana. Será uma dinâmica diferente das edições anteriores, quando tínhamos três sedes a cada final de semana”, destaca a diretora técnica do Conselho dos Lindeiros, Sandra Finkler.

A organização garante que os cuidados quanto à pandemia do coronavírus, como distanciamento e uso de máscaras, serão mantidos em todas as etapas. Os protocolos de segurança fitossanitários deverão ser providenciados pelas administrações municipais.

A principal novidade, além da mudança na data, será a inclusão de apresentações culturais e educacionais na programação, com temáticas ambientais e de sustentabilidade. “A ideia é ter apresentações de um cortejo circense, com elementos da natureza, e um teatro para sensibilização de questões ambientais circulando nos municípios durante a realização das etapas”, explicou o gestor do convênio Mais Verão pela Itaipu Binacional, Rodrigo Cupelli.

Para isso, será lançado em breve um chamamento público para o cadastro de companhias ou trupes de artistas da região que possam apresentar propostas a serem contratadas.

A programação completa, com atividades e municípios, será divulgada em breve.

O Mais Verão

O Mais Verão consiste em uma série de atividades esportivas e culturais desenvolvidas em espaços públicos e de lazer dos 16 municípios membros do Conselho dos Lindeiros ao Lago de Itaipu. Cada gestão municipal decide previamente quais serão as ações que desenvolverá no final de semana em que sedia o evento. O foco é o esporte aliado à cultura e ao lazer com a abordagem a interação social, integração entre os municípios e o estímulo às práticas saudáveis.

Lindeiros

São lindeiros ao Lago de Itaipu os municípios de Guaíra, Marechal Cândido Rondon, Santa Helena, Missal, São Miguel do Iguaçu, Medianeira, Santa Terezinha de Itaipu, Diamante D’Oeste, Terra Roxa, Foz do Iguaçu, Mercedes, Pato Bragado, Entre Rios do Oeste, São José das Palmeiras, Itaipulândia, todos no Paraná, e Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul.