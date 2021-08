Prefeitura de Guaraqueçaba prorroga inscrições para PSS com 200 vagas

O Município de Guaraqueçaba prorrogou até o dia 25 (quarta-feira), o prazo para inscrição no PSS (Processo Seletivo Simplificado). As inscrições devem ser feitas, na sede da Prefeitura, mas antes o candidato tem de baixar o edital e dois anexos na internet. Confira as mais de 200 vagas e todos os detalhes no edital e anexos ao final da matéria.

Os salários variam de R$ 750,00 a R$ 2.517,00. A contratação se dará no regime CLT, com prazo determinado de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano.

As vagas são distribuídas nas secretarias municipais de Ação Social, Obras e Transportes, Saúde, Educação e Administração na sede e em comunidades rurais e insulares.

O processo seletivo consistirá em análise de prova de títulos e prova prática, e as inscrições serão realizadas até o dia 20 de agosto, através do site da prefeitura, http://www.guaraquecaba.pr.gov.br.

O candidato deverá acessar o site, imprimir o edital e seu Requerimento de Inscrição – Anexo I,e anexo II dirigir-se à sede da prefeitura, na rua Major Domingos Nascimento, nº 46, Centro, no Departamento de Administração, para a entrega da inscrição e documentação solicitada.

Serão documentos obrigatórios para inscrição, e que deverão ser mencionados na Relação de Títulos (Anexo II):

a) Carteira de Identidade (RG) e CPF – Cópia autenticada.

b) Comprovante de Residência;

c) Histórico Escolar ou Certificado de Conclusão, conforme exigido para o cargo pretendido – Cópia autenticada

d) Títulos – Cópia(s) autenticada(s).

Anexos