Deputados vão debater retomada de eventos no Paraná

A retomada do setor de eventos no Paraná será debatida na audiência pública na próxima terça-feira (24), a partir das 9h.

A Associação Brasileira de Empresas de Eventos estima que as perdas do setor no Paraná cheguem próximo de R$ 25 bilhões. O debate terá transmissão ao vivo pela TV Assembleia, site e redes sociais do legislativo.

O deputado Michele Caputo (PSB, autor da proposta da audiência, conheceu em São Paulo as iniciativas e a forma como são realizados eventos-modelos para a definição dos protocolos de segurança sanitária adotados. “Esses eventos estabelecem parâmetros, em conjunto com os órgãos de saúde, para definir um protocolo específico para cada tipo de atividade, e assim, acelerar a retomada dos eventos, setor que está paralisado desde o início da pandemia”, disse.

“Estão fazendo com quatro segmentos da área de eventos: shows/festivais, esportes – inclusive o futebol, feiras corporativas, e também a área de eventos sociais, como jantares, formaturas, casamentos, batizados etc. Em comum acordo com as entidades que representam esses setores e a Vigilância Sanitária, foram produzidos protocolos para, através de chamamento público, escolher as empresas e os eventos para aplicar esse evento-modelo”, explicou.

Participam da audiência: Eduardo Aranibar – subsecretário de Competitividade da Indústria, Comércio e Serviços do Governo de São Paulo, que vai fazer a apresentação do projeto de Eventos-Modelo de São Paulo; Fábio Skraba – presidente da Abeoc-PR, Nelson Goulart Júnior – presidente da Abrasel/PR; Julio Cesar Hezel – proprietário do Buffet Nuvem de Coco; Mac Lovio Solek – CEOda Prime Eventos e vice-presidente Sul da Abrape (Associação Brasileira de Promotores de Eventos).

Também foram convidados o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto; o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro e o secretário Chefe da Casa Civil, Guto Silva.

O evento será realizado em formato remoto e terá transmissão ao vivo da TV Assembleia e das redes sociais da Casa.

Acesse a TV Assembleia aqui: https://www.assembleia.pr.leg.br/comunicacao/tv-assembleia

Fonte: Alep