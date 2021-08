Guaratuba realiza Ação Lixo Zero e recebe recicláveis em drive-thru

Guaratuba realiza uma Ação Lixo Zero na tarde deste sábado (21), em formato drive thru. As equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e do Programa Lixo Zero vão trocar recicláveis por mudas de árvores nativas (guanandi, aroeira e araçá).

Os resíduos, que devem ser entregues higienizados, serão destinados à Associação de Catadores – Acamares Pôr do Sol. Os participantes serão orientados quanto ao plantio das mudas considerando cada espécie.

De acordo com a secretaria, mais do que a coleta, a ação tem o objetivo de sensibilizar a população quanto à importância da destinação adequada de seus resíduos recicláveis e também do papel de todos na regeneração dos ecossistemas, sendo o plantio de árvores uma ação de regeneração.

O Programa Lixo Zero busca, de forma mais ampla, propor soluções ecologicamente responsáveis para a questão dos resíduos.

O drive thru acontecerá na rua Argentina – 3ª quadra à direita da av. Paraná (sentido parque do Boguaçu), das 14 às 15h.