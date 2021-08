Prefeitura e artistas fazem acordo para adequar arte na praia e proteção da restinga

Placas e outras peças foram colocadas na praia de nereidas (foto publicada por Erika Mello)

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e duas artistas plásticas que montaram peças na praia do Nereidas, em Guaratuba, entraram em acordo para adequar as estruturas e evitar danos à restinga e às dunas.

O diálogo teve participação da Associação dos Moradores dos bairros Eliana e Nereidas (Amben). Nesta sexta-feira (20), a professora Mariana Teixeira, representando a Amben, e as artistas plásticas Erika Carvalho Mello e Angélica Aparecido Hidalgo estiveram conversando com a secretária Adriana Fontes e o diretor-geral da secretaria, Edgar Fernandez.

Reunião na Secretaria do Meio Ambiente (foto: Prefeitura de Guaratuba)

A secretária destacou que, “embora as peças (janelas, placas, balanços e bancos artísticos) sejam um grande diferencial turístico para a praia é preciso respeitar questões ambientais, principalmente por se tratar de um ecossistema sensível, como são as áreas de restinga”.

Edgar Fernandez disse que a iniciativa das artistas e da comunidade vem ao encontro das ações de educação ambiental que estão sendo promovidas pelo Município, mas ressaltou a necessidade de não estimular as pessoas a ficarem sobre as dunas e a vegetação de restinga.

De acordo com Adriana Fontes, “após um diálogo aberto e franco, ficou acordado entre os presentes que um projeto de readequação será elaborado pelos responsáveis”. A secretária agradeceu a vinda dos presentes e destacou que toda e qualquer ação em área pública precisa ser bem estruturada, orientada e ter autorização ambiental.

O Correio tentou contato com as artistas e conseguiu conversar com Angélica Hidalgo. Ela disse que achou positivo o acordo e afirmou que, ao mostrar arte na areia, a intenção delas também era a conscientização ambiental. “Inclusive escrevemos nas placas que cuidem da restinga. Pedi para que recolhessem o lixo e tal”, destacou.