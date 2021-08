Guaratuba inicia agendamento da vacina para público de 23 e 24 anos

A Secretaria da Saúde de Guaratuba inicia nesta segunda-feira (23) o agendamento da vacinação para a covid-19 para as pessoas com 23 e 24 anos. Também continua o agendamento da população entre 25 e 30 anos.

Para quem possui 31 anos ou mais e não compareceu para tomar a vacina no dia agendado ou ainda não fez o cadastro, a Saúde fará uma nova chamada para vacinação na próxima terça-feira (24), na Central de Vacinas.

É preciso conferir o horário de agendamento no cadastro do site Vacinas. Quem não foi agendado para dia 24, deve aguardar uma nova chamada que, de acordo com a secretaria, será divulgada em breve.

A população de 18 a 24 anos também deve realizar o cadastro para receber a vacina e aguardar o agendamento.

A vacinação é feita na Central de Vacinas, no ginásio do Parque Municipal da região do Canela (Piçarras) e ocorre das 8h às 11h30 e das 13h30 às 20h, de segunda-feira a sexta-feira.

2ª dose

Quem tomou a 1ª dose da vacina Coronavac até o dia 3 de agosto, poderá tomar a 2ª dose do imunizante na terça-feira (24).

Já quem tomou a 1ª dose da Astrazeneca até dia 11 de junho, poderá tomar a 2ª dose na sexta-feira (27).

A vacinação das 2ª doses também ocorre na Central de Vacinas. É preciso levar a carteirinha de vacinação e um documento com foto.