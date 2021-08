Rampa de ferry boat está sendo reformada antes de 7 de setembro

Manutenção e troca de madeira por metal foi antecipada, informa a empresa (foto: Divulgação)

A BR Travessias, concessionária do ferry boat, informa que está fazendo uma reforma na rampa de embarque da Prainha, margem norte da baía de Guaratuba, e vai trocar o piso de madeira por vigas e chapas de metal.

“Os serviços, iniciados na segunda-feira (16/8) integram a lista de compromissos assumidos pela concessionária, de acordo com o contrato de licitação”, explica a empresa.

De acordo com a concessionária, a manutenção da rampa estava programada para o decorrer do primeiro ano, mas foi adiantada por causa do alto nível de deterioração— pelo tempo de uso e pela maresia. A empresa informou que havia risco de colapso na estrutura.

“Aproveitando o baixo movimento registrado neste período, e tendo em vista o feriado de 7 de setembro, em que se prevê uma maior demanda, a BR Travessias abriu junto ao DER (Departamento de Estradas e Rodagens), uma ordem de serviço para restauração da Ponte 01,e iniciou nesta semana a obra, necessária, por questão de segurança do usuário, e que vem de ser um dos itens listados no contrato de licitação como objeto de melhoria. A operação é acompanhada por um engenheiro civil contratado pela empresa”.

Toda a antiga estrutura, que apresentava vigas de sustentação já rompidas, foi retirada e está sendo substituída por novas vigas metálicas. Além disso ocorre a implantação do travamento com chapas — também metálicas, nas extremidades das rampas, o que confere maior rigidez à estrutura.

Para dar início à obra que envolveu caminhão de grande porte e implicou na retirada da rampa da cabeceira, e em baixá-la até a água para que o serviço fosse executado, foi necessária a interdição parcial do acesso por quatro horas.

O engenheiro civil André Von Dentz, que acompanhou todo o processo de retirada da estrutura, explica que, de acordo com o cronograma de serviços da concessionária, será realizada manutenção em todo o conjunto de rampas e flutuantes que integram a travessia de Guaratuba.

NOVA INTERDIÇÃO — Os trabalhos prosseguem ao longo desta semana com a instalação de novo sistema de ancoragem que receberá novas chapas metálicas de uma polegada, chumbadas no concreto. Em razão disto, haverá uma nova interdição no local.

A empresa continuará operando normalmente neste período com as quatro embarcações atuais, ou seja: três ferry boats e uma balsa. Até o presente momento o fluxo no embarque e desembarque não sofre alteração severa, informa a BR Travessias.

O serviço vem sendo feito inclusive à noite, como mostram imagens

Com informações da BR Travessias