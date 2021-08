Casa de apostas: você realmente sabe do que se trata?

O que você responderia se alguém te perguntasse “o que é uma casa de apostas”? Normalmente, quando o assunto é apostas, logo vem em nossa mente o cenário americano com seus cassinos e outros jogos, e o europeu – principalmente o inglês – com sua famigerada paixão pelo futebol e seus palpites sobre o esporte mais popular do planeta. Entretanto, essa definição tão singela talvez não seria suficiente para sanar as dúvidas de seu interlocutor e nem tampouco suas inquietudes sobre a temática. Então, selecionamos algumas informações relevantes que te farão sentir um craque no assunto e – quem sabe? – até mesmo se animar a participar em primeira pessoa em uma dessas emocionantes disputas.

Colocando o nosso foco no formato on-line (nada mais indicado, uma vez que vivemos tempos pandêmicos), no mercado brasileiro existem diversas opções seguras e confiáveis para aqueles que querem mergulhar nesta diversão, como a Bet365, a Betfair, a 1XBet, a Betboo, a Bodog, entre outras. Porém, eis a pergunta que não quer calar: como surgiu a primeira casa de apostas? Primeiramente, é fundamental entender a partir de que momento o ser humano decidiu apostar com o objetivo de receber ou ganhar alguma espécie de premiação. Através de registros históricos de pinturas rupestres em paredes de cavernas, que datam de, aproximadamente, 40.000 anos atrás, podemos constatar que nossos antepassados jogavam com o uso de arcos, flechas, lanças, pedras, paus, entre outros tipos de armas que dispunham na época, a fim de se estabelecer uma interação com o emprego de tais elementos. Algum tempo depois, os egípcios, famosos por serem dotados de certa destreza para a invenção da tecnologia antiga, passaram a utilizar os dados (sim, exatamente o que conhecemos hoje em dia) e outros objetos feitos de madeira. No entanto, as apostas ganharam força realmente naqueles que consideramos atualmente como Antigos Impérios. Seu costume era realizar apostas para prever o futuro, determinar com quem ficaria partes de uma herança e até mesmo resolver certas diferenças entre os homens. Já o Império Romano, por sua vez, utilizava a famosa disputa entre feras e gladiadores e enchia as arenas de fervorosos apostadores em busca de presenciar as mais sangrentas lutas.

Mas, deixando de lado tais práticas, que eram um tanto bizarras, e voltando para nossa atual realidade, a história das casas de apostas que conhecemos surge nas corridas de cavalos, em que os fãs dos animais chegavam a apostar tudo o que tinham simplesmente para sentir a sensação de estar no limite entre perder ou ganhar. Felizmente, com o passar dos anos, a prática das apostas se tornou cada vez mais segura e as opções on-line trazem ainda mais credibilidade àquele que quer provar a empolgante motivação de jogar, seja como um principiante ou como um experiente apostador que talvez faça das apostas seu estilo de vida através de um trabalho que existe destreza e disciplina. Vale relembrar que o importante, sem fazer distinção entre amadores ou experts, é fazê-lo com segurança e responsabilidade. E você? Já decidiu embarcar nessa jogada?