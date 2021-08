Adolescente em Guaratuba leva choque ao usar celular ligado na tomada

Paciente foi intubada e transferida ao Hospital Universitário Evangélico, em Curitiba

Uma adolescente de 14 anos sofreu uma descarga elétrica em Guaratuba e acabou sendo encaminhada ao Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, em Curitiba.

O acidente aconteceu pela manhã. A jovem estava usando o celular enquanto o carregava na tomada. Um fio desencapado teria provocado o curto circuito e o choque elétrico.

Ela foi atendida no Pronto Socorro Municipal, por volta do meio-dia e imediatamente intubada. Ela não teve parada cardiorrespiratória, mas foi solicitada a transferência para o Evangélico que é hospital referência para queimados. A remoção foi feita por helicóptero do BPMoa (Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas).