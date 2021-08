Aberto edital para artistas no Mais Verão

Atividades circenses farão parte da programação (foto: Alexandre Marchetti, 2018)

Já estão abertas as inscrições para as companhias ou trupes de artistas da região que tenham interesse em participar da próxima edição do Programa Mais Verão. Além de atividades esportivas e de lazer, a programação deste ano vai incluir apresentações culturais e educacionais, com temáticas ambientais e de sustentabilidade.

A edição de 2021 do Mais Verão, que teria acontecido no começo deste ano e acabou cancelada devido à pandemia do coronavírus, foi reagendada para o dia 27 de novembro de 2021 e se estenderá até 27 de fevereiro de 2022, com a possibilidade de 11 etapas.

As ações serão realizadas sempre aos finais de semana. A programação ainda está sendo finalizada e será divulgada em breve, mas participarão os seguintes municípios do Oeste paranaense: Diamante D’Oeste, Entre Rios do Oeste, Foz do Iguaçu, Guaíra, Itaipulândia, Marechal Candido Rondon, Medianeira, Mercedes, Missal, Pato Bragado, Santa Helena, Santa Terezinha de Itaipu, São José das Palmeiras e São Miguel do Iguaçu, Terra Roxa, além de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul (MS).

Outros esclarecimentos podem ser obtidos através do e-mail conselholindeiros@gmail.com.

Mais Verão

O Programa Mais Verão é uma parceria da Itaipu Binacional, do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu e dos governos da região.

A ação consiste em uma série de atividades esportivas e culturais desenvolvidas em espaços públicos e de lazer nos 16 municípios membros do Conselho dos Lindeiros. Cada gestão municipal decide previamente quais serão as ações que desenvolverá no final de semana em que sedia o evento.

O foco é o esporte aliado à cultura e lazer com a abordagem a interação social, integração entre os municípios e o estímulo às práticas saudáveis.

Como fazer inscrição

O edital com as informações e o formulário de inscrição pode ser baixado no site do Conselho dos Lindeiros, www.lindeiros.org.br, na opção ‘Arquivos’, no item ‘Credenciamento do Mais Verão’, ou diretamente clicando aqui: https://www.lindeiros.org.br/arquivos/12/credenciamento-do-mais-verao. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 20 de setembro.

Fonte: Comunicação da Itaipu