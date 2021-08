Livros grátis trazem história das artes visuais no Litoral do Paraná

A UFPR Litoral lança nesta quinta-feira (27), o livro “Artes Visuais do Litoral do Paraná: Artistas na Contemporaneidade“, da professora Carla Beatriz Franco Ruschmann.

É o segundo volume da coleção infanto-juvenil, que estreou tratando da “Arte primitiva aos Artistas Modernos”. Este novo livro traz a produção em artes visuais do litoral do Paraná realizada entre o final do século XX até os dias atuais.

O lançamento será em uma live que vai discutir as obras e o projeto, mas o livro já está disponível para leitura, impressão e download, gratuitamente. Confira links no final.

O evento acontecerá neste dia 27, às 19h, em uma live que contará com a autora e outras participações:

Carla Beatriz Franco Ruschmann – coordenadora do projeto de extensão e autora do livro

Luciana Ferreira – colaboradora e autora do primeiro volume da coleção

Rodrigo Arantes Reis – pró-reitor de Extensão e Cultura da UFPR.

Renato Bochicchio – diretor do Integra UFPR

A live será transmitida pelo canal do Youtube da UFPR Litoral, pelo link:

“História das Artes Visuais do Litoral do Paraná. Da Arte primitiva aos Artistas Modernos”, de autoria da professora Luciana Ferreira, perpassa pelos principais momentos da arte desenvolvida no litoral paranaense, evidenciando a importância da mesma para a produção artística e cultural do Estado do Paraná. Percorre, cronologicamente, desde as primeiras manifestações das populações primitivas até os primeiros exploradores e artistas viajantes bem como a arte desenvolvida em Paranaguá, Morretes e Antonina e pelos primeiros artistas modernos e seus discípulos.

“Artes Visuais do Litoral do Paraná: Artistas na Contemporaneidade“, de autoria da professora Carla Beatriz Franco Ruschmann, traz uma aproximação à produção em artes visuais do litoral do Paraná realizada entre o final do século XX até os dias atuais. A partir dos artistas, suas falas e obras, está organizado para apresentar a diversidade das artes visuais na contemporaneidade, do bidimensional ao tridimensional, dos suportes tradicionais aos mais tecnológicos: tela, papel, parede, corpo, ambiente, natureza…

Ambos os livros são produtos desenvolvidos pelo Projeto de Extensão “Conhecendo e Vivenciando as Artes Visuais”, do Curso de Licenciatura em Artes da UFPR, Setor Litoral, com apoio para edição impressa, do Fundo de Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Federal do Paraná / FDA 2020.

São resultados de diferentes pesquisas realizadas pelas autoras e seus colaboradores diretos e indiretos, assim como, de ações da extensão, com uma ampla e fundamental participação da comunidade externa. Inúmeras instituições paranaenses, artistas, pesquisadores, estudantes e bolsistas fazem parte integrante desta produção.

Links para os e-books:

História das artes visuais do Litoral do Paraná

http://hdl.handle.net/1884/71666

Artes visuais do Litoral do Paraná

http://hdl.handle.net/1884/71665

Fonte: UFPR Litoral