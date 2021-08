Dois caminhões usam área de escape na BR-376

Dois caminhões usaram as duas áreas de escape da BR-376, na Serra do Mar, em Guaratuba, na manhã desta quarta-feira (25), quase ao mesmo tempo..

Os dois veículos perderam os freios. Primeiramente, às 10h05, um caminhoneiro de 44 anos percebeu problemas nos freios da carreta e, como já conhecia a rodovia, conduziu o veículo para a entrada na área de escape do km 667. A carreta com 32 toneladas de vergalhão de ferro percorreu 55 metros até parar.

A equipe da concessionária ainda trabalhava na retirada do veículos quando, às 10h15, o condutor de um caminhão com 20 toneladas de cimento, identificou problemas nos freios e fez uso da área do km 671,7.

Os dispositivos foram construídos devido ao grande número de acidentes no trecho. A estrutura no km 671,7 foi inaugurada em 13 de agosto de 2011. A do km 667,3, em novembro de 2019.

Em 10 anos de operação da primeira área de escape, houve 275 entradas, “com 398 vidas salvas”, nas contas da concessionária. A segunda, 77 vezes com 149 pessoas nos veículos.