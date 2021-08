Guaratuba comemora marca de 80% de vacinação da 1ª dose

Fotos: Prefeitura de Guaratuba

O município de Guaratuba atingiu nesta quinta-feira (26) 80% do público-alvo vacinado com a 1ª dose (D1) ou com a dose única (DU).

Isso significa 24.246 pessoas vacinadas até o momento e, somando com as segundas doses aplicadas, um total de 33.522 doses aplicadas. Já recebeu a segunda dose, 36% do público-alvo.

A meta estadual era atingir o índice de 80% da D1 ou a DU até o final desse mês. “É um número muito representativo e acontece antes da meta do Governo do Estado, o que merece destaque”, disse o prefeito Roberto Justus. “Nós sempre desconfiávamos que a população de Guaratuba era muito maior que a estimativa do IBGE e isso foi comprovado com a vacinação, por exemplo, da população de idosos que atingiu 180% da estimativa. Isso com certeza é uma das causas de ainda não termos chegado na faixa etária dos 18 anos, mas com certeza vamos chegar com muita tranquilidade, responsabilidade e transparência, buscando sempre todas as pessoas que fazem parte daquela faixa etária para a vacinação”, completou.

Para comemorar a marca, a equipe da Saúde preparou na Central de Vacinação várias atividades com música e adesivaço. A comemoração contou com o apoio das secretarias do Esporte e Lazer, do Bem Estar e Promoção Social, do Colégio Estadual Gratulino de Freitas, do Departamento de Comunicação Social e teve a presença da imprensa.

O secretário da Saúde, Gabriel Modesto, disse que estava emocionado como no dia em que chegaram as primeiras doses de vacinas contra a covid-19 na cidade. “Isso nos enche de esperança e mostra que estamos vencendo a pandemia juntos”, afirmou. O secretário também lembrou que a vacinação da segunda dose ocorre normalmente, com as aplicações agendadas, e reforçou o apelo para que a população não perca a segunda dose, pois um alto índice de vacinação reduz a circulação viral e o número de pacientes graves.