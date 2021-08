Guaratuba faz testagem ampliada nos colégios estaduais

A Prefeitura de Guaratuba realiza desde o dia 29 de julho a testagem ampliada de covid-19 nos colégios estaduais. Utiliza o mesmo formato aplicado na rede municipal desde 20 de julho: o teste rápido Covid Ag desenvolvido e produzido pelo Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP).

Começou por professores e funcionários e, desde o dia 6 de agosto, se estendeu aos alunos que trouxeram autorização dos pais. As cadastradoras visitam a escola um dia antes da coleta, geram QR Code manual de todos os alunos, funcionários e professores, e no dia seguinte a equipe da saúde realiza a coleta e o resultado chega para os gestores das escolas.

As testagens são realizadas no prazo de 15 dias em turnos alternados, e havendo casos positivos o retorno se antecipa para 7 dias, e assim uma nova testagem é realizada nas pessoas que tiveram contato com o positivado. Neste primeiro mês de retomada das aulas, já foram realizados mais de 1.000 testes.

A meta da Secretaria Municipal da Saúde é realizar 10 mil testes rápidos. Para auxiliar a população na realização da testagem ampliada, aderiu ao aplicativo “Dados do Bem”, utilizado para identificar e monitorar o contágio.

Através do aplicativo, a pessoa realiza uma autoavaliação, a inteligência de dados analisa os sintomas, e se a autoavaliação indicar probabilidade de contaminação, a pessoa receberá pelo aplicativo um QRCode com data e hora para comparecer ao posto de coleta da Secretaria da Saúde.

