Operadores do Litoral recebem capacitação em turismo de aventura e natureza

Operadores de ecoturismo e turismo de aventura do Litoral do Paraná estiveram reunidos durante dois dias na Ilha do Mel, em Paranaguá, em uma capacitação da Abeta (Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura).

O evento, promovido pela Agência de Desenvolvimento Cultural e do Turismo – Adetur Litoral, com apoio da Prefeitura de Paranaguá e Fundação O Boticário, faz parte da promoção do Destino Grande Reserva Mata Atlântica, que pretende tornar a região um destino mais qualificado e competitivo no segmento de turismo de natureza.

De acordo com Patrícia Assis, diretora-executiva da Adetur, nesta primeira fase do programa de capacitação da Grande Reserva Mata Atlântica, foram selecionadas 25 empresas de receptivos de ecoturismo e turismo de aventura. Além de 20 empresas do Litoral, foram convidadas 5 de Curitiba e Região Metropolitana.

“Essas empresas já possuem forte atuação no destino, principalmente porque atenderam aos critérios de seleção da Adetur Litoral, que preza sempre pela representatividade do Litoral como um todo. Com isso, cuidamos para que os sete municípios do Litoral, mais a Ilha do Mel, tivessem empresas selecionadas para participar dessa capacitação”, afirmou Patrícia Assis.

Guaratuba esteve representada pela Agência de Turismo Comunitário de Caieiras (ATC), ligada ao Instituto Guaju, com o professor, líder comunitáio e vereador Fabiano Cecilio da Silva. “Aqui em Guaratuba temos enorme potencial para gerar emprego e renda: praias lindas, cultura, cachoeiras, trilhas e uma baía que por si só nos convida a aventurar-se e viver novas experiências”, disse Fabiano Cecílio, que saiu satisfeito com o aprendizado e as trocas de experiências .

Durante o evento, uma equipe da Abeta promoveu a capacitação dos empresários, visando transformar o potencial turístico natural em um vetor de desenvolvimento econômico e social. “O evento foi organizado pela Abeta de uma maneira criativa, sustentável e de maneira inspiradora para as diferentes áreas da cadeia produtiva do turismo, além de agregar valor ao destino anfitrião”, salientou Vinícius Viegas, presidente da entidade.

Na solenidade de abertura do evento, no Hotel Camboa, em Paranaguá, o secretário de Cultura e Turismo de Paranaguá, Harrison Moreira de Camargo, afirmou que o potencial turístico do município é destaque para outros municípios do Paraná, principalmente com relação ao ecoturismo e turismo de aventura. Também participou do evento o diretor de Políticas Ambientais da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e diretor do Patrimônio Natural do IAT, Rafael Andreguetto.

























