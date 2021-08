Guaratuba agenda vacinação para o público de 21 e 22 anos

A Secretaria da Saúde de Guaratuba começa, nesta segunda-feira (30), a agendar a vacinação para as pessoas com 21 e 22 anos. É necessário ter cadastro no site vacinas.guaratuba.pr.gov.br.

O público de 18 a 20 anos também deve realizar o cadastro para receber a vacina na data certa.

Quem tem 23 anos ou mais e não compareceu para tomar a vacina no dia agendado ou ainda não fez o cadastro, deve aguardar uma nova chamada para vacinação.

A imunização é feita na Central de Vacinas do ginásio de esporte do Parque Municipal do Canela (Piçarras), de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 20h.