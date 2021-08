Montanhistas combatem incêndio no Marumbi e denunciam abandono das estações

Um princípio de incêndio no Parque Estadual do Marumbi, entre o Litoral e a Região Metropolitana de Curitiba, nesta semana, mostrou a importância do programa de voluntariado em Unidades de Conservação, destacou o Instituto Água e Terra (IAT). Também mostra a importância da atuação da Federação Paranaense de Montanhismo (Fepam) na região.

A informação sobre o incêndio foi divulgada neste sábado, 28, Dia Nacional do Voluntário. “O primeiro aviso de incêndio, por volta das 9h da manhã, foi dado por um dos voluntários, integrante da Federação Paranaense de Montanhismo (Fepam), que também evitou um agravamento da situação utilizando a água que tinha. Com conhecimento, o voluntário acionou o Corpo de Bombeiros, através do telefone 193, para dar continuidade ao combate, uma vez que o solo permaneceu quente e com riscos de incêndio”, informa o IAT.

Para ser um voluntário de brigadistas e atuar no combate de incêndios Florestais nas Unidades de Conservação o cadastro é feito AQUI.

De acordo com a Fepam, o caso aconteceu na quarta-feira (25), na Torre Amarela, em Piraquara. Confira o relato, que msorra que vários voluntários participaram da ação:

9h06 – Primeiro Aviso de incêndio na Torre Amarela – Parque Estadual do Marumbi. Voluntário reporta que combateu início com a água que tinha mas precisaria de rescaldo pois o solo ainda estava quente.

9h10 – Aviso no grupo “É Fogo Canal”.

10h06 – Confirmada abertura de chamado via 193.

10h23 – Confirmada reignição e informado no grupo “É Fogo” novamente.

10h42 – Deslocamento de equipe de 5 voluntários da ONG Caiguava e mais um da Amo-Baitaca com abafadores e bombas costais para combater o foco.

Brigada em pré acionamento.

Sinalizado sobrevoo do BPMOA para avaliação às 12h.

11h34 – Confirmado foco controlado e em rescaldo.

14h32 – Equipe ainda no cume combatendo pequenos focos que persistem devido a ventos fortes na região.

14h44 – Mobilizada equipe de brigadistas para transporte de água para reforço e criação de estoque emergencial de água.

15h10 – Confirmada extinção de incêndio. Chamada de Voluntários.

17h27 – Chegada do primeiro voluntário e contatos com IAT para acionamento de Seguro.

19h10 – Confirmação das apólices.

22h10 – Desmobilização das equipes após rescaldo e estabelecimento de novo estoque emergencial com 118 litros de água.

22h20 – Início do retorno e constatação de incêndio em vegetação.

22h25 – Verificação, informação à coordenação e início do combate com equipamentos improvisados.

22h39 – Incêndio debelado!

Voluntários participantes: Flávio Cunha, Vidal Nunes, Alisson Correia

André Luiz Neves. Fábio Szezesniak, André Biscaia, Eduardo Amazonas, Evelin Biscaia, Alessandra Bongiolo, Gilson Bongiolo, Claudio Didier Akim, Uilhan Rodrigues da Silva, André Luíz Gallotti Frantz, Ronaldo Succk Tavares, Luiz Fernando Cortez, Marco Antonio Sordo Carlim e Gilmar Pereira da Silva.

















Fotos: Fepam

Degradação das estações de trem após a privatização

O cuidado da Federação Paranaense de Montanhismo com o Parque do Marumbi, nos municípios de Morretes, Piraquara e Quatro Barras, vai além da brigada de combate a incêndio. No dia 12 de agosto, a Fepam encaminhou uma denúncia ao Ministério Público do Paraná (MP-PR) sobre a degradação e o abandono de prédios históricos do Parque, em Morretes.

A Fepam pede a restauração e preservação das estações ferroviárias Marumbi e Engenheiro Lange. A manutenção faz parte do contrato com as empresas concessionárias da ferrovia Paranaguá-Curitiba, Rumo S.A e Serra Verde Express.

De acordo com a Fepam, “apesar dos imóveis serem usados pelas empresas, as estações não passam por qualquer tipo de manutenção e conservação, colocando em risco a vida de usuários de trem e funcionários das empresas”. Em entrevistas à CBN, o presidente da Fepam, Márcio Hoepers, disse a situação se arrasta desde a privatização da malha ferroviária.

Também assinaram o documento o Corpo de Socorro em Montanhas (Cosmo), a Fundação João José Bigarella, o Clube Paranaense de Montanhismo, a Associação Montanhistas de Cristo, a Associação nas Nuvens Montanhismo e o Clube União Marumbinismo e Escalada.







Fotos: Fepam

Fontes: IAT, Fepam e CBN