Acesso ao ferry boat na Prainha continua em obras

Restauração foi antecipada por questões de segurança, afirma empresa (foto: Google Street fevereiro/2019)

Equipe de manutenção da concessionária do ferry boat segue trabalhando na recuperação da ponte 1, também conhecida como trapiche ou rampa de acesso aos flutuantes, na Prainha, margem norte da baía de Guaratuba. Segundo a empresa BR Travessias, a obra deve ficar pronta nesta semana.

O trabalho de restauração começou há quase duas semanas. Neste final de semana, foi a troca de uma viga – a quinta – de 18 polegadas, e o ancoramento da rampa com a pista.

Os serviços que implicam na limitação do tráfego no local vêm sendo executados durante a madrugada, quando há pouco movimento na travessia. De acordo com a concessionária, durante o dia, “a exemplo do que ocorre nas rodovias em obra, em que liberam uma via, enquanto trabalham na outra”, o tráfego é interditado apenas em parte da ponte, permitindo o acesso a veículos. “Naturalmente o fluxo se torna um pouco mais lento, mas não chega a comprometer a prestação do serviço de travessia”, informa a empresa.

A obra de recuperação da ponte foi iniciada no dia 16 de agosto e integra a lista de compromissos assumidos no contrato de licitação. A manutenção da rampa está prevista para o primeiro ano, ou seja, a empresa teria até o mês de abril de 2022 para executá-la. ”Porém, as péssimas condições do acesso por onde transitam diariamente centenas de veículos, representavam risco para a segurança do usuário. Com isto, a empresa decidiu dar prioridade a essa obra”, diz a empresa

Toda a antiga estrutura, que apresentava vigas de sustentação já rompidas, foi retirada e substituída por novas vigas metálicas. Para reforçar a segurança, também foi implantado o sistema de travamento com chapas nas extremidades das rampas.

Na fase inicial da obra foi necessária a interdição parcial do acesso. Nesta sexta-feira (27) foram necessárias quatro horas de paralisação, o que resultou em embarque e desembarque mais lento e, consequentemente, em tempo maior de espera, e filas.

Em obras – “Por toda parte há homens trabalhando”, diz a BR Travessias. “Equipes de manutenção da seguem sistematicamente com os serviços de recuperação de equipamentos e estruturas que integram o complexo na baía de Guaratuba. Nesta semana também foi praticamente concluída a reforma do espaço denominado SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário), que ganhou pintura nova, bebedouro, internet e fraldário. Nesta semana receberá cadeiras para o usuário em espera de atendimento.

Balsa – A nova balsa, pesando 378 toneladas e com capacidade de transportar mais de 100 veículos, ainda encontra-se atracada na baía. Nesta semana, “com melhores condições climáticas”, deve ser feita a docagem, processo que consiste na retirada da embarcação da água, colocando-a em terra, para que os serviços sejam executados. “A expectativa é de que até o final do mês de setembro esteja pronta para entrar em operação”.