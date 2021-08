Litoral tem 313 casos e 8 mortes em uma semana

O comparativo do Informe Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na última semana, não reflete fielmente a situação da pandemia da covid-19 no Litoral do Paraná. A Sesa vem revisando sua base de dados, incluindo casos ocorridos há muitos meses, mudando a cidade das confirmações e dos óbitos.

A situação faz com que Antonina tenha 1 caso a menos neste sábado (28) do que no sábado anterior (21). Na média das cidades, a comparação mostra uma lenta redução no número de novos casos. Foram 313, assim distribuídos: Paranaguá (222), Guaratuba (37), Matinhos (26), Pontal (16), Morretes (12), Guaraqueçaba (1) e Morretes (-1).

Houve 8 óbitos, 4 a mais que na semana anterior, menos que os 10 de duas semanas e bem abaixo da média verificada nos últimos meses, na chamada segunda onda da pandemia: Paranaguá (3), Guaratuba (2), Pontal do Paraná (2) e Matinhos (1).

Em todo o Litoral, a Sesa registrava no sábado 1.143 mortes, 40.319 casos confirmados e 38.491 pessoas já recuperadas, o que dá um saldo 684 pessoas em tratamento da covid.

Neste último domingo (29) houve 72 novos casos na região: Paranaguá (62), Guaratuba (7), Matinhos (1), Pontal do Paraná (1) e Morretes (1). Não houve mortes confrmadas.