Demolição de prédio vai ampliar vista da baía em Guaratuba

Notícia foi divulgada no Jornal de Guaratuba desta semana

A demolição de um prédio vai ampliar ainda mais a vista da baía de Guaratuba e consolidar um espaço de lazer no Centro da cidade. A Praça Coronel Alexandre Mafra vai se conectar à Praça dos Namorados e o pôr do sol na baía, com as montanhas ao fundo, um dos cartões postais da cidade, poderá ser melhor apreciado.

Hoje, a paisagem está escondida atrás de um barracão transformado em comércio. Através de uma ação judicial de desapropriação em que houve acordo homologado pela Justiça, a Prefeitura de Guaratuba adquiriu o imóvel onde hoje funciona a loja Vitória.

O prédio será demolido. Em seu lugar será construído inicialmente um calçadão e, no futuro, uma praça ou jardim.

A mudança é tão significativa que, quem estiver na porta da Igreja Bicentenária poderá ver a baía. Quem subir no pedestal do Morro do Cristo e usar um binóculo ou a teleobjetiva de uma câmera, observará a praia, toda a extensão da avenida 29 de Abril e a baía de Guaratuba sem qualquer obstáculo na frente.

O prazo para desocupação do imóvel é 30 de novembro de 2021, conforme constou no acordo homologado. As obras começam em seguida.

O valor total da indenização é de 2,5 milhões aproximadamente, cujo valor envolve o imóvel e o fundo de comércio e teve a destinação aprovada pela Câmara de Vereadores em 2020.

Fonte: Jornal de Guaratuba