Paraná anuncia chamamento de acadêmicos para o Verão 2022

A Superintendência Geral do Esporte abre nesta quarta-feira (1) as inscrições de acadêmicos de quatro cursos para participar do processo de capacitação para atuarem na operação Verão 2022.

As vagas serão oferecidas a estudantes do bacharelado de Educação Física que estejam cursando o 3º ano (a partir do 5º período), Enfermagem (2º ano, a partir do 4º período), Turismo (a partir do 1º ano ou 1º período em diante) e Comunicação Social (do 3º ano, a partir do 5º período).

O Edital do Chamamento Público 04/2021 é direcionado aos acadêmicos que estejam cursando esses cursos, devidamente matriculados em instituições de ensino superior do Paraná, públicas ou privadas.

Os interessados devem apresentar seu pedido de participação até as 17h do dia 4 de outubro de 2021, podendo este prazo ser prorrogado. A solicitação será efetivada por meio do preenchimento da ficha cadastral disponível no site da Paraná Esporte, anexando os documentos solicitados no Edital.

Capacitação – A Divisão de Esporte de Participação, responsável pela organização da capacitação, vai selecionar os melhores avaliados nesta primeira etapa de envio de documentação. Estes terão suas despesas de hospedagem e alimentação no processo de capacitação custeadas pela Superintendência Geral do Esporte, ficando sob a responsabilidade do participante as despesas de transporte.

A divulgação dos candidatos melhores avaliados será feita por meio do site esporte.pr.gov.br e respectivas redes sociais no dia 15 de outubro de 2021, a partir das 14h, e no Diário Oficial do Estado.

A capacitação está prevista para ser realizada de 22 a 26 de novembro de 2021, em período integral (manhã, tarde e noite), no município de Pontal do Paraná, em local a ser definido. Data e horários que podem ser alterados a critério da administração.

Verão 2022 – A edição 2022, prevista para acontecer de 26 de dezembro de 2021 a 31 de janeiro, prevê ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhada, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento.

O projeto é uma ação integrada do Governo do Estado, que visa aprimorar a infraestrutura das praias e balneários paranaenses, garantir a saúde, segurança, lazer e entretenimento aos turistas e moradores locais.

FICHA DE INSCRIÇÃO (abre na quarta-feira)

EDITAL PARA ACADÊMICOS