Guaratuba sediou Encontro dos Secretários da Educação do Litoral

Na última sexta-feira (27) ocorreu o Encontro Educa Litoral, no Casarão Marcílio Dias, em Guaratuba.

O evento contou com os secretários da Educação das cidades litorâneas, a representante do Núcleo Regional de Ensino de Paranaguá e representantes da Secretaria de Estado da Educação entre outras autoridades. O prefeito Roberto Justus e a secretária da Cultura e do Turismo, Rocio Bevervanso, prestigiaram a abertura do encontro.

Todos os representantes dos municípios litorâneos apresentaram projetos e experiências.

A secretária da Educação de Guaratuba, Fernanda Monteiro, apresentou os projetos desenvolvidos por sua pasta no 1º semestre deste ano:

Portal Educa Guará

Investimentos em tecnologia.

Armários Interativos.

Circuito Psicomotor.

Odontomóvel – Parceria Saúde e Educação.

Troca de Experiências entre profissionais da Educação.

Testagem em massa – App Dados do Bem.

Amiguinhos do turismo parceria educação e cultura.

Apresentação projeto fala bebê.

Saber Itinerante.

Na ocasião, foi inaugurado o ônibus “Saber Itinerante”, adaptado para atender alunos da Educação Especial, com mesa interativa, recursos lúdicos, jogos educativos e tatame. O ônibus vai atender as unidades escolares das áreas urbanas e rural.

Outra ação implementada pela Educação municipal que chamou atenção, é sobre a visita residencial a alunos em tratamento oncológico, "como forma de levar amor, carinho, acalento e um 'pedaço da escola' até eles", diz a prefeitura.





















Fonte: Prefeitura de Guaratuba