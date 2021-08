Nelson Justus critica ameaça de interrupção da engorda de Matinhos

Foto: Dálie Felberg/Alep

O deputado Nelson Justus (DEM) usou a tribuna na sessão desta segunda-feira (30) na Assembleia Legislativa para criticar a possibilidade de interrupção da licitação de obras para engorda da praia de Matinhos, após pedido de embargo feito por uma promotora do Ministério Público em Paranaguá.

“Estão fazendo engorda da praia em Camboriú, já chegaram a 110 metros de areia”, comparou o parlamentar, citando as obras em andamento no balneário catarinense. “No nosso litoral não pode, os empecilhos que se colocam são muito grandes, exagerados”, afirmou Nelson Justus. “Fico imaginando a luta que teve o governador, o secretário Márcio Nunes e sua equipe e os prefeitos do litoral para o engordamento da praia de Matinhos”.

O deputado falou também da articulação do Instituto de Engenharia do Paraná (IEP), da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e do Movimento Pró Paraná. “Registraram em cartório o pedido para esta obra”, frisou.

O parlamentar citou ainda uma moção de repúdio que será encaminhada ao Ministério Público do Paraná. “Já assinei e ingressei nos autos. Peço a assinatura dos demais deputados, principalmente os que brigam e têm votos no litoral”, disse.

Fonte: Trajano Budola / Alep