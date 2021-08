Prefeito de Paranaguá passa mal e entra de licença por 8 dias

“Tenho certeza que não é nada de mais” (foto: Perfil do Facebook)

O prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque encaminhou à Câmara Municipal, na tarde desta segunda-feira (30), a informação de afastamento do cargo por 8 dias para tratamento de saúde. A licença dura até o dia 7 de setembro. O vice-prefeito José Carlos Borba (PSD) assume interinamente.

Segundo a prefeitura, boletim médico informa que Marcelo Roque fez exames cardiológicos por causa de uma indisposição “quando foi constatada a necessidade de afastar-se de suas atividades devido a elevada carga de trabalho”. Ele estava em Curitiba, onde reuniu-se, no Palácio Iguaçu, com o chefe da Casa Civil do Governo, Guto Silva, para tratar da implantação de um curso de graduação em enfermagem na Unespar em Paranaguá quando passou mal e foi encaminhado ao Hospital Sugisawa. O prefeito publicou em suas redes sociais as razões do afastamento.

“Tive um mal estar hoje pela manhã, estou fazendo uma série de exames tenho certeza que não é nada de mais”, disse. “Não sou mais jovem uma hora o corpo reclama.”Hoje pela manhã tive uma indisposição que me fez procurar ajuda médica. A minha cardiologista, que me acompanha há um certo tempo, após a realização de uma bateria de exames, recomendou que eu me afaste das minhas atividades pelo prazo de 8 dias para que eu possa realizar um repouso necessário para melhora do meu quadro clínico. Sendo assim, o vice prefeito, Borba, assumirá o comando do Executivo Municipal, o que me deixa mais tranquilo para realizar o meu tratamento de saúde, pois sei que Paranaguá estará em boas mãos”, afirmou em outra postagem.