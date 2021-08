Motorista morre em acidente na BR-376,em Guaratuba

Imagem: Reprodução / RPC

O motorista de um caminhão morreu em um acidente na BR-376, na altura da Serra do Mar, em Guaratuba,na manhã desta terça-feira (31).

O caminhão, com placas de Campinas/SP, transportava pães de forma, por volta das 6h30, no km 668, no sentido Santa Catarina. O veiculo perdeu o controle em uma curva, bateu e arrastou-se sobre a mureta diversos metros antes de parar. A carga se espalhou pelas duas pistas da rodovia.

Por volta das 9h, havia 3 quilômetros de filas e diversas pistas bloqueadas.