Mutirões de oftalmologia reduzem fila de espera em Guaratuba

Fotos: Prefeitura de Guaratuba

No sábado (28), a Prefeitura de Guaratuba realizou o atendimento itinerante de Oftalmologia para as pessoas que já estavam cadastradas e aguardavam atendimento dessa especialidade no município.

A ação iniciou às 7h, no Ginásio José Richa, e atendeu 156 pessoas. Contando com o primeiro mutirão de oftalmologia que ocorreu em junho, foram mais de 300 pessoas atendidas através do convênio com o Consórcio Metropolitano de Saúde do Paraná (Comesp).

Com o Comesp, os atendimentos de especialidade ocorrem na cidade, com financiamento pelo município mas com preço tabelado do Sistema Único de Saúde (SUS), o que permite ampliar o atendimento das especialidades médicas. Guaratuba possui acesso ao atendimento especializado através da Central do Estado, mas no caso de algumas especialidades, como a oftalmologia, a oferta não supre a demanda, informa a prefeitura.

O Comesp é formado por 28 municípios da região metropolitana de Curitiba. Guaratuba ingressou no consórcio no final de março, após, um ano de negociações e aprovação pela Câmara de Vereadores e pelo Conselho e prefeitos da região.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, todas as medidas de biossegurança foram obedecidas durante o atendimento itinerante.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba