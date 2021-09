Hotelaria e prefeitura estreitam diálogo para a retomada do turismo em Guaratuba

Fotos: Prefeitura de Guaratuba

A retomada do turismo na temporada de verão 2021/2022 foi o tema da reunião convocada pela prefeitura com o setor da hotelaria e a Associação Comercial e Empresarial de Guaratuba (Acig), na segunda-feira (30), na Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo.

Também foram tratados do preenchimento do Questionário da Demanda Turística, o calendário de eventos alusivos aos 250 anos de Guaratuba a serem realizados até dezembro, a participação da cidade no Festival Internacional das Cataratas com a exposição do modelo do stand e material de divulgação, e outros assuntos como o planejamento estratégico de eventos na cidade durante todo o ano. Foi realizada a entrega de materiais turísticos.

Empresários da hotelaria puderam expor suas demandas e, pensando em aproximar mais o diálogo, ficou planejado que haverá encontros mensais entre o setor e a Secretaria da Cultura e Turismo. Outro ponto acordado na reunião foi a promoção de oficinas de formação destinadas aos funcionários dos hotéis sobre cultura e história de Guaratuba.

A secretária Municipal da Cultura e do Turismo, Rocio Bevervanso, falou dos eventos que em decorrência da pandemia tiveram que ser adiados, de todo cuidado que ainda o município vai manter, mas que conta um planejamento definido de ações para atração de turistas e eventos para turistas e moradores.

Além dos empresários da hotelaria e equipe da secretaria, estiveram presentes o vice-prefeito, Edison Camargo, a secretária Municipal da Administração, Denise Lopes Silva Gouveia, o presidente da Acig, Braulio Augusto Pedrotti. De acordo com a prefeitura, o prefeito Roberto Justus não pode comparecer por causa de outro compromisso.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba