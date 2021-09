Sebrae faz live sobre venda online para turismo e comércio no Litoral

Cleiton Luz Belício, de Guaratuba, procurou o Fature+ pela necessidade de inovar (Foto: acervo pessoal)

Como vender produtos online, com foco na retomada econômica dos pequenos negócios do litoral paranaense, é o tema de uma live do programa Fature+, que acontece às 19h desta quinta-feira (2).

A iniciativa, que promove capacitações 100% online e incentiva a presença de empreendimentos das áreas de turismo e comércio nos meios digitais, é realizada pelo Sebrae/PR em parceria com a Fecomércio PR. A transmissão ao vivo também conta com parceria da Associação Comercial e Empresarial de Guaratuba (Acig), Associação Comercial e Empresarial de Matinhos (Acima), Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Morretes (Aciam), Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Paranaguá (Aciap) e Associação Comercial e Industrial do Pontal do Paraná (Aciapar.

A consultora do Sebrae/PR, Catiane dos Santos, conta que a transmissão busca apresentar para os comerciantes como é possível estar presente no mundo digital e atuar de forma assertiva. “Vamos apresentar a história de um empresário do litoral para entender como ele inseriu seu negócio no ambiente digital e o fato desse canal ter se tornado um grande aliado das vendas. Buscamos apostar em ferramentas e validar questões técnicas, para que os empresários do litoral paranaense tenham acesso aos diferentes meios de atuação que existem no meio digital”, diz. A live pode ser acompanhada pelo link: https://bit.ly/2Y3DpdP

Por meio de MasterClass, representantes de marketplaces consolidados, como Americanas, Submarino e Shoptime, trarão para o empresário a oportunidade de vivenciar e experimentar formas de destacar seus produtos em plataformas de grande alcance. “Nosso objetivo é auxiliar os comerciantes litorâneos a atingir novos públicos por meio de capacitação e estratégia, promovendo a retomada econômica, com foco no despertar digital”, completa.

O presidente da Aciap, de Paranaguá, Eloir Martins, acredita que ações conjuntas como essa são fundamentais para estimular a retomada econômica dos comércios do litoral. “É uma ideia que aborda as necessidades latentes dos empreendedores e permite que as associações comerciais incluam seus filiados”, relata.

Cleiton Luz Belício, gestor de uma colônia de férias em Guaratuba, buscou o Fature+ pela necessidade de inovar. Ele notou que precisava adotar estratégias de comunicação para entender o novo comportamento do consumidor e também utilizar as tecnologias mais recentes a seu favor.

“Percebemos a necessidade de conhecer, avaliar e entender o que o cliente espera para que possamos criar diferentes experiências durante a hospedagem. A partir de levantamentos, vamos adaptar o nosso espaço de forma acolhedora e interativa para atender melhor o novo consumidor. Pelo programa, percebi uma grande variedade de experiências que podem ser aplicadas com um olhar especial para o nosso negócio”, conta o gestor.

O Programa

O Fature+ disponibiliza cursos online com 11 temas, videoaulas, e-books, cases de sucesso, mentorias com especialistas, seis MasterClass, tutoriais, utilização de ferramentas, interação no fórum e parcerias com marketplaces nacionais. O programa também irá auxiliar as empresas a criar um novo canal de vendas para aumentar o faturamento.

A ideia central está no aumento da inserção de micro e pequenas empresas no mundo digital, envolvendo marketing, prospecção, atendimento e fidelização de clientes, gestão, concorrência, mão de obra, crise econômica e digitalização das empresas. A Jornada do Cliente tem cinco fases: Conhecimento, Avaliação de Compra, Compra, Entrega e Pós-Entrega.

No comércio, o programa é voltado para lojas de confecção e de acessórios, perfumaria e cosméticos, mercados, empórios e similares. No turismo, direcionado para agências de viagem, meios de hospedagem e serviços de alimentação. O programa deve beneficiar 3,5 mil empresas, 2,3 mil do comércio e serviços e 1,2 mil ligadas ao turismo.

A iniciativa traz vantagens exclusivas, como descontos nas plataformas da B2W (controladora dos marketplaces das Americanas, Submarino e Shoptime), Omnibees (soluções tecnológicas de pagamentos e reservas para hotéis) e Hotel Urbano (maior agência de viagens online do Brasil).

Fonte: Sebrae/PR