Câmara de Guaratuba discute orçamento e vai em busca de mais recursos

Os vereadores de Guaratuba aprovaram, por unanimidade, nesta segunda-feira (30), a criação do Dia Municipal do Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras). O projeto de lei, de autoria do vereador Paulo Araújo, será encaminhado para sanção do Executivo.

A intenção de institucionalizar a data é incluir no calendário oficial do município a realização de eventos e ações de valorização dos profissionais e para inclusão da comunidade surda através da linguagens de sinais e outras políticas públicas.

As sessões da Câmara de Guaratuba já contam com um tradutor de libras para o público presencial e para quem assiste pela internet. Após a pandemia, será implantado um programa para incentivar a participação desta comunidade no legislativo, com a presença de intérpretes Libras fora das sessões – Lei 1.884.

Audiência Pública do Orçamento

Na sessão desta segunda, o vereador vereador Fabiano de Caieiras, que preside a Comissão de Finanças e Orçamento, solicitou e obteve anuência da presidente Professora Catia do Doro, para realizar ums audiência pública no próximo dia 15 sobre o Plano Plurianual (PPA) 2022-2025, a primeira lei orçamentária em discussão neste ano.

Além disso, afirmou, a população poderá participar fazendo sugestões sobre o Orçamento de Guaratuba em um formulário que, em breve, estará disponível no site da Câmara.

Novos projetos

Três projetos de lei foram apresentados na sessão: PL 1.538, do Executivo, que estabelece as diretrizes do Orçamento de 2022 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO); PL 750, do vereador Alaor do Cubatão, que trata do atendimento obstétrico e ginecológico no programa mãe guaratubana; e PL 751, da vereadora Edna Castro, sobre a divulgação de dados básicos das obras públicas no município.

Também deram entrada duas moções de aplauso, do vereador Fabiano de Caieiras, aos jovens atletas Julia Tavares Rossi e Edgard Calixtro Filho, ambos de 11 anos, escolhidos para participarem da seleção brasileira de beach tennis na faixa etária deles. Todas as proposições foram encaminhadas para o Departamento Jurídico e depois serão analisadas nas comissões.

Em busca do apoio de recursos com os deputados federais

Itamar Junior: “Ano que vem é eleição. Se eles não ajudarem agora, imaginem em outros anos”.

Durante a sessão, os vereadores trataram da obtenção de recursos, sobretudo federais, e da necessidade de articulação com congressistas e com órgãos governamentais.

O vereador Itamar Junior informou na Tribuna que o Executivo convidou a Câmara a participar de uma comitiva a Brasília, da qual fez parte, para conversar com parlamentares e visitar ministérios. “O efeito de levar mais parlamentares é de pedir recursos para Guaratuba”, afirmou.

O vereador destacou que o Paraná tem 30 deputados federais: “Quase todos tiraram votos em Guaratuba, alguns com votações extremamente expressivas superando a marca de 1.000 votos, e eu fico indignado porque não devolver isso em recurso (para o município)”, disse.

“Eu tenho muito otimismo que, independente de manchete (da imprensa), nós vamos trazer muitos recursos, na casa de milhões, porque (vi isso) nas agendas de viabilizar recursos do prefeito Roberto Justus e de Vossa Excelência (dirigindo-se à presidente da Câmara). Faremos todo o esforço necessário para trazer mais recursos para a pesca, para o turismo, para a infraestrutura, para a mobilidade urbana”, afirmou.

“Temos que ajudar, é momento de contribuir. Não estamos inventando a roda. Ano que vem é eleição. Se eles não ajudarem agora, imaginem em outros anos”, disse Itamar Junior. “Porque agora eles querem levantar a moral deles. Eu vou lá e quero ver. Quem ajudar vai ouvir aqui (o agradecimento), quem não ajudar eu vou dizer: ‘não ajudou’. E tomara que quem não ajude (a cidade), não receba voto depois”, declarou.

O vereador completou dizendo que “tem deputado que tem casa aqui, apartamento em Guaratuba, e nunca deu um recurso(em e nunca

Também utilizaram a tribuna os vereadores Ricardo Borba e Fabiano da Caieiras.

Cidadãos honorários – Na próxima sexta-feira (3), haverá sessão solene para entrega de título de Cidadão Honorário de Guaratuba ao sargento Sérgio Argeu Xavier e, na outra sexta (10), do médico e ex-vereador Acemar Silva. As sessões terão início às 20h.