Guaratuba realiza 6ª Copa Guilherme Mattoso de Futsal

A tradicional Copa Guilherme Mattoso de Futsal já é um evento fixo no calendário de esportes de Guaratuba e nesse ano marcará o retorno gradual das atividades com melhora dos indicadores da pandemia.

“A copa, que faz homenagem ao saudoso Guilherme Mattoso, um amante do esporte de nossa cidade, criador da Copa Confiança de Handebol e criador da equipe Evolution E.C., chega na sua 6ª edição e promete ser a melhor competição dos últimos tempos em nossa cidade”, informa a prefeitura.

O congresso técnico será realizado no dia 9 de setembro às 19h30, no Ginásio de Esportes Governador José Richa, no Cohapar.

Informações – (41) 99928-3305 (professor Rodrigo).

Realização – Secretaria Municipal do Esporte e Lazer de Guaratuba.