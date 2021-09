Guarda-vidas iniciam pré-temporada no Litoral do Paraná

Foto: AEN / Arquivo

O Corpo Bombeiros inicia neste sábado (4), o período de pré-temporada no Litoral do Paraná. Em todos finais de semana dos meses de setembro a dezembro, haverá postos de guarda-vidas em funcionamento das 8h às 18h, em Guaratuba. Matinhos, Pontal do Paraná, Morretes e Ilha do Mel (Paranaguá).

Nesse período, até o início da operação verão, no final de dezembro, o Corpo de Bombeiros realizará o patrulhamento preventivo na orla das áreas que não contam com os postos de guarda-vidas.

No feriado de 7 de setembro, além dos postos em funcionamento com guarda-vidas civis e militares, haverá apoio do Batalhão Policial Militar de Operações Aéreas (BPMoa), para ocorrências que necessitem do apoio aeromédico.

Os postos de guarda-vidas em funcionamento na pré-temporada:

Guaratuba:

– Caieras I;

– Volta das Canoas;

– Brejatuba;

– Barra do Saí;

– 1 Tático Móvel.

Matinhos:

– Caiobá;

– Trombeta;

– Sesc;

– Av. Curitiba;

– Gaivotas;

– 1 Tático Móvel.

Pontal do Paraná:

– Praia de Leste II;

– Balneário de Ipanema II;

– Balneário de Shangrilá II;

– Pontal I;

– 1 Tático Móvel.

Ilha do Mel:

– Encantadas;

– Brasília.

Morretes:

– Curva do Félix;

– 1 Tático Móvel;