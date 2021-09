A menina Geisielle dos Santos Marques, de 9 anos, moradora da área rural de Guaratuba, morreu em decorrência da covid-19, nesta quinta-feira (2).

A informação é da prefeitura do município, que divulgou nota de pesar. Geisielle era aluna da Escola Municipal do Campo Joaquim Gabriel de Miranda, na localidade do Cubatão. Era optante do ensino remoto, explicou a prefeitura, não estando, portanto, frequentando as aulas presencialmente.