DER manterá fiscalização do ferry boat no feriado

A travessia de ferry boat na Baía de Guaratuba vai contar com a presença do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) durante todo o feriado prolongado de 7 de setembro.

A equipe de fiscalização da concessão de transporte público aquaviário e a Assessoria Militar do DER/PR (setor do DER lotado por integrantes da Polícia Rodoviária) vão monitorar a prestação do serviço adequado, como forma de garantir a segurança e o conforto dos usuários durante esse período de maior movimento.

De acordo com o órgão, “desde o início da nova concessão, a fiscalização do DER/PR vem tomando as medidas administrativas necessárias, por meio de notificações e autos de infração, obedecendo rigorosamente os dispostos em edital e em contrato”.