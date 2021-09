DER restringe veículos pesados no ferry boat neste feriado

Foto: Alessandro Vieira/AEN

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que fica proibido o tráfego de veículos com mais de três eixos e/ou com comprimento superior a 14 metros na travessia do ferry boat de Guaratuba nas seguintes nas seguintes datas e horários:

Das 16h desta sexta-feira (3) até às 16h do dia seguinte (4);

Das 16h da terça-feira (7) até às 20h do dia seguinte (8).

A exceção é para ônibus e transporte coletivo de passageiros, bem como de veículos prestadores de serviços públicos.

A medida visa atender o grande fluxo de veículos esperado para o feriado prolongado de 7 de setembro.

A travessia na baía de Guaratuba vai contar com a presença do DER durante todo o feriado.