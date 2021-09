Oficina discute mão única e binário no centro de Guaratuba

Fotos: Prefeitura de Guaratuba

Nesta quinta-feira (2) aconteceu no auditório do Cras mais uma oficina do Plano de Mobilidade Urbana de Guaratuba, desta vez com empresários de duas importantes ruas comerciais de Guaratuba.

A oficina foi comandada pelo prefeito Roberto Justus, pela engenheira Amanda Gallucci e pelo arquiteto Hermes Eduardo Nichele, ambos da ITTI/FUPEF, com uma troca de ideias e reestruturação de propostas debatida com proprietários de empresas estabelecidas na avenida 29 de Abril e na rua José Nicolau Abagge.

Nesta reunião foi discutida a proposta de implantação de mão única em algumas vias, entre elas a Nicolau Abagge. Foram abordados outros temas do Plano de Mobilidade que está sendo elaborado de forma participativa como binários, semáforos, estacionamento 45°, bicicletário e ciclofaixas.

Esta oficina de propostas foi uma preparação para a 3ª Audiência do Plano de Mobilidade Urbana de Guaratuba que acontecerá no dia 15 de setembro às 19h, através do canal no YouTube do ITTIUFPR: https://www.youtube.com/watch?v=dpPU21H3Pk0







Com informações da Prefeitura de Guaratuba e ITTI-UFPR