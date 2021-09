Ecovia prevê 220 mil veículos entre Curitiba e o Litoral na BR-277

Imagem: Ecovia

Mais de 220 mil veículos devem circular nas rodovias que dão acesso ao Litoral do Paraná a partir desta sexta-feira (3) e a próxima quarta-feira (8), período do Feriado da Independência e da Padroeira de Curitiba, em ambos os sentidos da BR-277.

A previsão é da concessionária Ecovia Caminho do Mar que espera ter o maior movimento no sábado (04), quando são esperados mais de 43 mil veículos trafegando pela rodovia em direção ao Litoral. Na sexta, mais de 24 mil veículos são esperados na descida da Serra do Mar.

“Nossas previsões indicam fluxo intenso entre esta sexta e sábado em direção ao litoral e entre terça-feira, final da tarde do dia 07, e quarta-feira pela manhã, no retorno para Curitiba. Por isso recomendamos que os motoristas programem suas viagens evitando os horários de pico”, informa o gerente de Atendimento ao Usuário, Vanderlei Simão.

Segundo a concessionária, o retorno do litoral deve começar a partir de terça-feira (07/09), quando está prevista a circulação de 33 mil veículos na BR-277, com maior concentração no período entre 18 e 19 horas. O maior movimento de retorno deve ocorrer na quarta-feira, dia 08, na parte da manhã, quando são esperados 40 mil veículos circulando nas PRs 407 e 508 e na BR-277.

Apesar da previsão de grande movimento devido ao feriado prolongado, a Ecovia recomenda que as viagens sejam feitas apenas se necessária. A concessionária lembra que a pandemia ainda restringe a circulação normal de pessoas e também as aglomerações.

Para ajudar no apoio de quem realmente precisar se deslocar durante o feriado, a Ecovia informa que disponibilizará 14 viaturas operacionais que são desde guinchos leves e pesados até ambulâncias extras. Também trabalharão vários funcionários na operação durante todo o expediente do feriado que trabalharão todos com máscaras e evitando aglomerações.

Ao viajar pela BR-277 no trecho Curitiba-Litoral, motoristas e passageiros devem ter em mãos o telefone 0800 641 0277, que pode ser acessado para solicitar serviços de atendimento às emergências, panes, remoções e guinchos.