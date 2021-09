Polícia Científica reforça atendimento no Litoral durante feriado

Fotos: Polícia Científica do Paraná/SESP

A Polícia Científica do Paraná está reforçando o atendimento neste feriado de Independência. Desde sexta-feira (3), o reforço 24 horas de profissionais e viaturas para os atendimentos de perícia oficial acontecem nos municípios de Matinhos, Pontal do Paraná e Guaratuba e também em Paranavaí, na região Noroeste. A ampliação no atendimento nestes locais é devido ao grande fluxo de pessoas estimado, em razão do feriado prolongado.

Para o responsável pelas equipes da Polícia Científica no Litoral, neste feriado, perito Márcio Alexandre Tavares, o reforço nestes locais foi programado pela Secretaria da Segurança Pública do Paraná, em conjunto com a Polícia Científica, para que estes locais tenham amparo nas atividades periciais.

“Devido ao aumento de banhistas, por causa do feriado prolongado, nós reforçamos o atendimento 24 horas, no Litoral, em apoio à base de Paranaguá, para que as pessoas que estão nestes locais possam contar com os serviços de perícia oficial. Além disso, vamos atender os serviços de urgência e emergência, que competem à nossa área”, disse.

Os três municípios do Litoral e de Paranavaí contarão com reforço para exames emergenciais e de flagrantes, além de atendimentos de médicos legistas e nos locais com vítimas de óbitos por morte violenta. Já as atividades administrativas serão retomadas normalmente na quarta-feira (08), no interior do Estado, e na quinta-feira (09), em Curitiba.

Em Paranavaí, as atividades de perícia oficial tiveram ampliação, em razão de sua unidade abranger os municípios da Costa Noroeste, conhecidos por suas praias de água doce, que atraem grande número de turistas, principalmente nos finais de semana e feriados.