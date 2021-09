Homem morre afogado em Pontal do Paraná

Foto: Monica Neves e José Orlei Neves / Publicado nas redes sociais e no G1

Um homem morreu afogado, perto do meio-dia deste domingo (5), no balneário Shangri-lá, em Pontal do Paraná. O local não tinha posto guarda-vidas, que foram instalados em apenas 16 pontos do litoral neste feriado de 7 de setembro.

O homem foi retirado da água em parada cardiorrespiratória. Um helicóptero da Polícia Militar e ambulâncias do Siate do do Samu chegaram a ser acionadas, mas apesar das tentativas de reanimação, ele morreu no local. A vítima, de 47 anos, foi identificada apenas com as iniciais J. P. D. B.