Guaratuba confirma parcerias com deputados e assegura recursos do governo federal

Uma comitiva de Guaratuba esteve na semana passada (terça e quarta-feira) na Câmara dos Deputados e em diversos ministérios, em Brasília, para assegurar a liberação de recursos para o município.

O grupo, liderado pelo prefeito Roberto Justus, contou com o reforço de vereadores: a presidente Professora Cátia do Doro, Ana Maria Correa, Diva Carneiro, Ademir da Balsa, Felipe Puff e Itamar Junior. Também estiveram o chefe de Gabinete, Toni Caldeira, e a servidora Tânia Malinoski, esta responsável pela gestão dos convênios.

De acordo com o prefeito Roberto, os vereadores “ajudaram na articulação com os deputados de seus partidos para assegurar que emendas ao orçamento e recursos autorizados sejam efetivamente liberados pelos órgãos do governo”.

“Os vereadores estão sempre em contato com os deputados e ficam a par da tramitação dos recursos, muitas vezes que eles próprios pediram”, explicou a presidente Cátia do Doro.

O próximo ano é de eleições e haverá restrições para liberar recursos não obrigatórios aos municípios. Ao mesmo tempo, este período pré-eleitoral é decisivo para os deputados definirem apoio nas cidades, principalmente com prefeitos, vereadores e outras lideranças.

Seguindo esse rito, a comitiva esteve nos gabinetes dos deputados que destinaram recursos para Guaratuba e também foram aos ministérios de Desenvolvimento Regional e de Cidadania e na sede do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Entre os recursos obtidos estão R$ 4,3 milhões conseguidos pelo deputado federal Fernando Francischini (PSL) para construção da nova Escola Municipal João Gualberto da Silva, no bairro Mirim. Por isso, os guaratubanos foram até a sede do FNDE verificar detalhes do trâmite para que não ocorra nenhum empecilho na liberação do recurso, que já está empenhado pelo governo.

Pelo deputado Gustavo Fruet (PDT) estão destinados mais de R$ 1,7 milhão apenas para a área rural: R$ 745 mil para compra de maquinários, verba do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e ainda R$ 960 mil do Ministério do Desenvolvimento Regional. O deputado ainda destinou R$ 750 mil para colocação de bicicletários na cidade e revitalização da Praça dos Namorados, que inclusive já foram licitados.

Com a deputada Christiane Yared (PL) trataram de recursos de R$ 1 milhão para a Saúde, R$ 500 mil para revitalização da Igreja Bicentenária e outros R$ 500 mil para a construção de um centro de convivência para idosos.

Do deputado Toninho Wandscher (Pros) há R$ 960 mil para a pavimentação do trecho da Estrada do Cabaraquara e R$ 1 milhão para revitalização do Mercado Municipal.

Do deputado Enio Verri (PT) são R$ 205 mil para a Saúde. A comitiva pluripartidária de Guaratuba também esteve nos gabinetes da deputada Aline Sleutjes (PSL) e dos deputados Pedro Lupion (DEM) e Ricardo Barros (PP), todos com emendas e articulações que destinam recursos para Guaratuba.

Reportagem: Correio do Litoral / Jornal de Guaratuba