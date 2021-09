Guaratuba alerta para aumento de casos de covid na área rural

Fotos: Prefeitura de Guaratuba

A Prefeitura de Guaratuba alerta para o aumento de casos de covid-19 na área rural do município. Após a observação da elevação de casos acima da média do município, uma equipe da Secretaria Municipal da Saúde percorreu as localidades de Cubatão, Rasgadinho e Limeira realizando a testagem e o rastreio da doença.

De 92 testes realizados nas comunidades, 16 tiveram resultado positivo para covid-19, cerca de 18%, enquanto a média geral da cidade é de cerca de 4% de positivos no total de testes realizados.

O secretário da Saúde, Gabriel Modesto, conta que foi iniciada uma testagem ampliada com uma ação de rastreio a partir dos casos positivos, buscando as pessoas que tiveram contato. “É preciso manter o distanciamento mesmo dos familiares, deixar a festa ou o almoço familiar nas próximas semanas. Só assim podemos quebrar o ciclo de transmissão”.

Quem está com sintomas ou teve contato com alguém que testou positivo deve procurar o teste na UBS Cubatão ou no Centro de Coletas da Secretaria Municipal da Saúde (na Colônia dos Fiscais, entrada na rua Teixeira Soares).

A pessoa pode também realizar uma autoavaliação pelo aplicativo Dados do Bem. A inteligência de dados irá analisar os sintomas, e se a autoavaliação indicar probabilidade de contaminação, o aplicativo criará um QR Code com data e hora para comparecer à Central de Coleta.

Para baixar o aplicativo https://dadosdobem.com.br/get-app (Android e IOS)

Fonte: Prefeitura de Guaratuba