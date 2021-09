Ferry boat tem movimento intenso e pouca demora no início do feriadão

Nos primeiros dias, pedestres e motoristas atravessaram com tranquilidade. Tempo na fila ficou entre 12 e 15 minutos.

Fotos: BR Travessias

O fim de semana que antecedeu o feriado prolongado do 7 de setembro foi tranquilo para o usuário do ferry boat, em Guaratuba, de acordo com o balanço da concessionária BR Travessias.

Operando com três ferry –Guaraguaçu, Nhundiaquara, Piquiri – e duas balsas, a empresa registrou um aumento de 87% no movimento, em comparação com o fim de semana anterior, em que foram contabilizados 11. 340 veículos nas bilheterias da concessionária.

De quinta-feira (2), até o início da tarde desta segunda-feira, 21.224 veículos já haviam utilizado o transporte aquaviário que liga a margem norte a sul, na baía de Guaratuba.

A BR Travessias informa manteve nesse período uma média de 20 minutos no processo completo que inclui a compra do ticket nas bilheterias, o embarque e o desembarque nas duas margens da baía.

O fluxo se intensificou a partir da tarde de quinta-feira em direção a Guaratuba. No sentido contrário não houve registro de filas extensas. Por volta das 19h da sexta-feira (4), a espera para os motoristas permanecia entre 12 e 15 minutos.

Volta

A concessionária estima que haverá grande movimentação no final da tarde desta terça-feira (7), quando os turistas deixarão o litoral e farão o caminho de volta. O gerente-geral da BR Travessias, José Antônio Barboza arrisca afirmar que o melhor horário para a travessia será o início da tarde. “Quem deixar para sair no final do dia, certamente irá pegar fila extensa e, consequentemente, maior tempo de espera”, alerta o gerente.

Com informações da Assessoria de Imprensa da BR Travessias