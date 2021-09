Litoral tem 2 carreatas a favor e Sarau Cultural contra Bolsonaro

Cartaz de divulgação

As manifestações de apoio ao presidente Bolsonaro no Litoral do Paraná prometem ser pacíficas e só estão programadas em duas cidades: Guaratuba e Paranaguá. Na primeira, com concentração para uma carreta que deverá sair da Praça da Paz, às 9h. Na maior cidade da região, a carreta sairá do Aeroparque, no mesmo horário.

A oposição ao governo programou um evento diferente. Neste 7 de setembro, a Frente Bolsonaro Litoral realiza o 1° Sarau Virtual Grito dos Excluídos – Arte e Resistência, das 15h às 18h30, no Facebook: https://www.facebook.com/forabolsonaroli.

De acordo com a programação, “artistas do Litoral vão cantar, declamar, apresentar e conversar sobre os processos de criação e as dificuldades encontradas no período de pandemia onde foram impedidos de se apresentar, tiveram redução de renda e enfrentam dificuldades ao esperar editais como a Lei Aldir Blanc”.